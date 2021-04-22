Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал итоги послания президента России Федеральному Собранию

Вчера, 11:12 Категория: Политика

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– Вы знаете, мы уже какое-то время активно работаем над тем, чтобы вписать проект метро (проект старый, еще советского времени) в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска, – сказал Алексей Текслер. – И нам кажется, что мы в целом определились, как это сделать, активно работаем с правительством Российской Федерации. Вы, наверно, помните, что в феврале мы спускались с вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным в наше метро, обсуждали планы дальнейшего развития. У нас есть сегодня обновленное проектное решение по развитию метрополитена в Челябинске и то, что сегодня прозвучало, то, что Президент в Послании включил этот пункт, для меня это значит, что мы этот проект точно реализуем вместе с федеральным центром. Мы будем использовать современные инфраструктурные возможности финансирования - бюджетно-инфраструктурные кредиты для этих целей. Но то, что проект состоится, у меня никакого сомнения уже нет. Технические решения мы определили, есть политические решения. Мы внесем изменения - впишем проект в новую маршрутную сеть. Очень скоро я подробнее об этом скажу. Самое важное, что мы услышали от Президента – что проект будет реализован. Для меня лично это большая победа. Это радостная новость для всех жителей региона и Челябинска.

Как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», предлагал несколько инициатив (мы их недавно обсуждали на совещании у Президента с Правительством РФ) , в частности, мы говорили о том, что регионы разные, из-за закредитованности у субъектов нет возможности развиваться. Сегодня мы услышали решения Президента о реструктуризации, как коммерческих кредитов, так и кредитов, которые в конце прошлого года были выдана на ковид. Это очень важное решение для многих регионов. Для нас актуальна тема бюджетного кредита, который мы получили в прошлом году и в июле должны были отдать – это почти 5, 3 миллиарда рублей. Сейчас этот кредит будет реструктуризирован до 2029 года. Для нас это важное решение. Рад, что те вопросы, которые мы озвучивали на площадке Госсовета, отражены в послании как конкретные поручения, которые точно будут реализованы. Это очень важно и принципиально. Мало реструктуризировать долги, важно, чтобы были источники и возможности для инфраструктурного развития. И новый инструмент - бюджетные инфраструктурные кредиты, которые можно направлять на различные проекты инфраструктуры (жилье, дороги, общественный транспорт). Мы свой проект по метро, в целом по модернизации общественного транспорта (потому что метро – это лишь одна из составных частей этой задачи), будем реализовывать благодаря этому инструменту. Это важно, потому что без источника все эти проекты могут реализовываться десятилетиями или не реализуются. Поэтому здесь и сами планы, и источники сбалансированы. Мы, безусловно, эти задачи решим. Хочу отметить и социальную направленность послания, ряд новых инициатив: демография, поддержка семей с детьми, поддержка родителей, которые в одиночестве воспитывают детей, в том числе детей школьного возраста. Мы понимаем, что это очень важные инициативы, они необходимы и, безусловно, их тоже поддерживаем.