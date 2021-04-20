Туристический кэшбэк будет действовать до конца этого года
Сегодня, 08:58 Категория: Туризм
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В Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поручил продлить программу возврата 20 процентов от затрат на туристические поездки по России.
Туристическим кэшбэком активно пользуются и жители Кыштымского городского округа. Так, кыштымская семья Устиновых недавно отдохнула в Ессентуках. Супруги получили не только качественный и беззаботный отдых, но и возврат 20 процентов стоимости тура.
В Послании президент сделал акцент и на детском отдыхе.
– Детский отдых нужно сделать максимально доступным, – подчеркнул Владимир Путин. – Предлагаю возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь. Так же нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма.