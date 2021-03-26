В Совете Федерации России проходят Дни Челябинской области

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Они стартовали 29 марта и продлятся до завтрашнего дня, 31 марта. Делегацию Челябинской области возглавляет губернатор Алексей Текслер.

С участием представителей органов государственной власти Южного Урала проходят расширенные заседания комитетов Совета Федерации, а также рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Алексея Текслера.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвёл итоги первого дня работы в Совете Федерации в рамках Дней Челябинской области:



– В практическом плане каждый комитет и итоговые решения Совета Федерации помогают нам решать ряд вопросов, поддержка Совета Федерации как палаты регионов необходима, – говорит Алексей Текслер. – Мы начали с комитета по бюджету и финансам, где обсуждали вопрос, связанный с наполняемостью бюджета региона. На комитете по местному самоуправлению и ЖКХ обсуждали наши текущие вопросы, в основном связанные с жилищно-коммунальной сферой, где у нас тоже есть ряд предложений. Совет Федерации — это та площадка, которая позволяет обсуждать эти вопросы и по итогу будут решения, которые пойдут в правительство Российской Федерации, что нам поможет эти решения продвигать.

Сегодня, 30 марта, заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер провели рабочую встречу. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития Южного Урала, реализацию национальных проектов.



В частности, речь шла о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На Южном Урале все конкурсы отыграны, определены подрядчики, они готовы приступить к работам.



Кроме того, в ходе встречи обсудили планы по вводу нового жилья, расселению аварийного жилого фонда и реализации проектов благоустройства. Также речь шла о реализации проектов комплексного развития территорий.