Алексей Текслер встретился с главным федеральным инспектором по Челябинской области

Вчера, 15:07 Категория: Политика

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Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Алексей Текслер встретился с недавно назначенным главным федеральным инспектором по Челябинской области Михаилом Каганом.

Обсуждалось исполнение национальных проектов на территории Челябинской области, задачи, поставленные Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию, и реализация других поручений главы государства.

– Перед регионом стоит задача сделать его лучше, в первую очередь, в социально-экономическом отношении, чтобы каждый житель почувствовал на себе улучшение: рост доходов и качественное изменение среды, в которой живёт человек, – отметил глава региона. – Это и вопросы экологии, и здравоохранения, и образования – перед нами большое количество задач. Впереди у нас много событий общественно-политических: это голосование по Конституции, выборы. Мы, по сути, 80 процентов мандатов распределяем в этом году во все представительные органы власти, формируем политический ландшафт региона на следующие пять лет, празднование 75-летия Победы. Это международные мероприятия саммитов ШОС и БРИКС, а осенью – перепись населения.

Михаил Каган подчеркнул важную роль Южного Урала как региона-лидера в самых разных сферах:

– Перед нами ставит общие задачи президент России, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, поэтому вместе с вами будем их выполнять. В этом году в Челябинской области действительно очень много серьезных мероприятий будет проходить. Уверен, совместными усилиями мы все проведем достойно и на самом высоком уровне.