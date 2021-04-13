Алексей Текслер провёл областное совещание с главами городов и районов Челябинской области

Вчера, 14:47 Категория: Политика

241

0

Губернатор обозначил первоочередные задачи:



– Провести весенние субботники в городах и районах до начала майских праздников. Единым днём проведения субботников объявлена суббота, 24 апреля.



– Обеспечить чистоту везде, а не фрагментами. Необходимо мобилизовать предприятия, создать все условия для привлечения помощи жителей, согласовать участки для уборки и складирования мусора, организовать его транспортировку. Недопустимо сжигание мусора или его складирование на длительные сроки в муниципалитете.



– Нужно отмыть от грязи места общественного пользования, входные группы домов, подъезды, детские площадки, малые архитектурные формы, остановки общественного транспорта; очистить от пыли и грязи дороги, дворы, тротуары, внутридворовые проезды, парки, скверы, где надо – покрасить и обновить. Проведите работу с собственниками магазинов, ТРЦ, других объектов – это общая задача, – подчеркнул губернатор.



При этом следует в полном объёме обеспечить все действующие ограничительные меры в связи с коронавирусом. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции в регионе сохраняются. В области эпидемическая ситуация продолжает стабилизироваться. Среднесуточный прирост за последние дни порядка 120 заболевших за сутки, высокий уровень тестируемых - 8500 человек в сутки.



Главам поручено возобновить проверки в муниципалитетах и в случае необходимости наказывать нарушителей противоэпидемических требований.



– В последнее время часть торговых, досуговых и транспортных организаций ослабили требования к соблюдению посетителями масочного режима и социальной дистанции. Это недопустимо. Возобновите проверки в ваших муниципалитетах и если потребуется, то наказывайте нарушителей. Впереди праздники, Первое мая и День Победы, и мы не можем допустить в регионе рецидивной вспышки заболеваемости коронавирусом, – сказал Алексей Теклер.



Прививочная кампания на Южном Урале набирает обороты: первым компонентом вакцины от коронавируса привито почти 175 тыс. человек, вторым – почти110 тыс. человек (ожидается еще 25 тыс. доз вакцины). В Кыштыме вакцинацию прошли уже около двух тысяч человек.



Продолжаются профилактические медосмотры и диспансеризация для лиц старше 65 лет. Главам поручено контролировать и обеспечивать межведомственное взаимодействие в проведении диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны.



Идёт подготовка к детской оздоровительной кампании: при подготовке организаций отдыха и оздоровления важно неукоснительно соблюдать требования санитарных норм и правил. Минсоцотношений закуплено порядка 8 тысяч путевок для детей (около тысячи будет закуплено в ближайшее время).



По данным Минстроя РФ, девять городов области (Озёрск, Снежинск, Трёхгорный, Сатка, Троицк, Кыштым, Магнитогорск, Чебаркуль, Южноуральск) по итогам 2020 года вошли в состав городов с благоприятной городской средой. Глава региона поставил задачу, чтобы по итогам 2021 года в список вошли не менее 12 муниципалитетов области.