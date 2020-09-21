Глава Кыштымского городского округа встретилась с кандидатами в депутаты городского Собрания

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Подведены итоги выборов в Собрание депутатов Кыштымского городского округа. 22 сентября в актовом зале администрации состоялся обстоятельный разговор Людмилы Шеболаевой с кандидатами в депутаты, не победившими по итогам голосования.

Глава округа отметила, что участие в выборах – это проявление смелости, гражданской позиции и ответственности. Цель встречи была обозначена как желание выяснить те проблемы, для решения которых кыштымцы участвовали в предвыборной кампании. Начало разговора было традиционно посвящено ответам на вопросы. Были затронуты практически все аспекты жизни города: благоустройство дворов и общественных территорий, ремонт дорог и перспективы развития района Коноплянки, газификация и ряд других тем.

Как сообщается на сайте администрации округа, Людмила Александровна обстоятельно ответила на все прозвучавшие вопросы, поделилась перспективными планами. В завершение встречи обратилась с просьбой записать предложения, которые помогли бы в решении существующих проблем, стали частью Стратегии развития Кыштымского городского округа на ближайшие 5 лет, отметив, что усилий только со стороны власти недостаточно. Будущее города зависит от участия каждого жителя округа.

Глава поблагодарила участников встречи за неравнодушное отношение и пожелала успешной реализации жизненных и профессиональных планов.