Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева встретится с авторами критических постов, размещённых в соцсетях

Вчера, 16:21 Категория: Общество

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Не проходит и дня, чтобы в сообществе «Мы из Кыштыма» ВКонтакте не появлялись критические замечания в адрес администрации городского округа. Все авторы гневных постов и комментариев, как один, не удовлетворены работой дорожных и коммунальных служб. Кыштымцы возмущаются по поводу наледи на тротуарах, огромных луж во дворах, которые порой ни обойти, ни объехать…

На все эти замечания отреагировала глава округа Людмила Шеболаева. Она поручила своим помощникам организовать встречу с авторами критики. Изначально планировалось собрать самых активных пользователей ВКонтакте в актовом зале администрации. Но узнав об этом, на встречу стали проситься и другие жители округа.

В результате администрация Кыштымского городского округа открыла онлайн-регистрацию на внеплановую встречу с главой. Желающие могут отписаться в личные сообщения группы Кыштым ВКонтакте. Если участников встречи окажется намного больше, чем мест в актовом зале, организаторы обещают провести «диалог с властью» в более просторном помещении. Встреча запланирована завтра, 5 марта, в 20 часов.

– В социальных сетях мы не всегда можем ответить на какие-то вопросы, — сообщила средствам массовой информации пресс-секретарь администрации Кыштымского городского округа Наталья Панова. – Вживую ответить проще. Это не первая такая встреча. Глава округа уже встречалась с активными пользователями группы «Мамочки Кыштыма», также была встреча с многодетными мамами, которые могли задать свои вопросы по поводу здравоохранения, работы молочной кухни. Сейчас на повестке вопросы уборки снега, ремонта дорог.