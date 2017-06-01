В Кыштыме перед молодыми металлургами держала отчёт глава округа
Автор: КР от Вчера, 14:54 Категория: Общество
Сегодня в актовом зале КМЭЗ состоялась встреча главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой с молодыми работниками этого предприятия. Её инициатором стал плавильщик медеплавильного цеха Дмитрий Зарипов.
С этим предложением он выступил на традиционной встрече активистов из числа молодёжи с главой «Сто вопросов взрослому», которая состоялась в феврале в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа.
Людмила Александровна идею одобрила, и в минувший вторник провела первую встречу с молодым активом радиозавода. Сегодня настала очередь работников медеэлектролитного завода.
За отведённый час Людмила Шеболаева обстоятельно ответила на более десяти вопросов. Больше всего молодых специалистов интересовало благоустройство микрорайона Нижнего Кыштыма, судьба заброшенного катера, установленного на Нижне-Кыштымском пруду, состояние дорог и проблемы расселения из ветхо-аварийного жилья.
Не обошлось и без вопросов личного характера. Так, медеэлектролитчики узнали о любимой книге главы и о её водительских предпочтениях.
Свои вопросы Людмиле Шеболаевой сейчас готовит молодёжь машиностроительного объединения. Встреча с представителями этого предприятия состоится в ближайшие дни.
Подробности – в газете «Кыштымский рабочий».
Комментарии
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