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В Кыштыме начался первый заезд в бывший профилакторий медеэлектролитного завода

Автор: КР от Сегодня, 16:20 Категория: Медицина

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Владелец группы медицинских центров из Миасса Игорь Демидов открыл на базе бывшей здравницы Кыштымского медеэлектролитного завода профилакторий «Металлург». Позавчера туда заехали полсотни южноуральцев в возрасте от 36 до 87 лет.

 

Отдыхают и лечатся в нашем городе жители Челябинска, Коркино, Златоуста, Кусы, Карабаша, Миасса, Пласта, Сосновского, Аргаяшского и Кунашакского района. Десять бесплатных путёвок получили и кыштымцы.

 

В первый заезд вошли те, кто поправит своё здоровье благодаря федеральной программе. Но в последующем оздоровление и отдых в новом профилактории будут проводиться на платной основе.

 

– На базе профилактория работает специализированный кардио-неврологический медицинский центр, – сказал сайту «КР» Игорь Демидов. – У нас проводится диагностика, профилактика и лечение сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

 

 

Один заезд будет длиться 18 дней – второй начнётся с 11 декабря. За это время пациенты могут пройти УЗИ сердца, сосудов, сделать суточный мониторинг ЭКГ, электрокардиограмму, получить консультацию кардиолога и невролога. В стоимость путёвки также включены лечебная физкультура в бассейне, физиотерапия, массаж и капельницы.

 

В «Металлурге» четырёхразовое питание, будут организованы экскурсии по Кыштыму и его окрестностям. После отдыха в профилактории «Металлург» каждому пациенту за отдельную плату гарантируется дистанционное наблюдение за его самочувствием.

 

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  • Регистрация: 29.10.2013
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в профилактории «Металлург» каждому пациенту за отдельную плату
Какое отношение это заведение имеет к металлургам? На вывеске написано "медицинский центр демидов" - так и называйте.
 
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