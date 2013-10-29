В Кыштыме начался первый заезд в бывший профилакторий медеэлектролитного завода

Автор: КР от Сегодня, 16:20 Категория: Медицина

Владелец группы медицинских центров из Миасса Игорь Демидов открыл на базе бывшей здравницы Кыштымского медеэлектролитного завода профилакторий «Металлург». Позавчера туда заехали полсотни южноуральцев в возрасте от 36 до 87 лет.

Отдыхают и лечатся в нашем городе жители Челябинска, Коркино, Златоуста, Кусы, Карабаша, Миасса, Пласта, Сосновского, Аргаяшского и Кунашакского района. Десять бесплатных путёвок получили и кыштымцы.

В первый заезд вошли те, кто поправит своё здоровье благодаря федеральной программе. Но в последующем оздоровление и отдых в новом профилактории будут проводиться на платной основе.

– На базе профилактория работает специализированный кардио-неврологический медицинский центр, – сказал сайту «КР» Игорь Демидов. – У нас проводится диагностика, профилактика и лечение сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Один заезд будет длиться 18 дней – второй начнётся с 11 декабря. За это время пациенты могут пройти УЗИ сердца, сосудов, сделать суточный мониторинг ЭКГ, электрокардиограмму, получить консультацию кардиолога и невролога. В стоимость путёвки также включены лечебная физкультура в бассейне, физиотерапия, массаж и капельницы.

В «Металлурге» четырёхразовое питание, будут организованы экскурсии по Кыштыму и его окрестностям. После отдыха в профилактории «Металлург» каждому пациенту за отдельную плату гарантируется дистанционное наблюдение за его самочувствием.