В районе Нижнего Кыштыма готовится к открытию медицинский центр «Демидов»
Автор: КР от Вчера, 18:42 Категория: Экономика и бизнес
Сегодня генеральный директор, врач-реаниматолог высшей категории Игорь Демидов во время встречи с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой обсудил перспективы развития нового медицинского центра.
Центр «Демидов» будет работать на базе бывшего профилактория Кыштымского медеэлектролитного завода, здание которого безвозмездно передано Русской медной компанией в собственность муниципалитета. Ещё на стадии обсуждения механизма передачи глава округа Людмила Шеболаева говорила о желании сохранить лечебный профиль объекта. И это требование соблюдено.
В здании профилактория Игорь Демидов в настоящее время арендует площади, которые позволят организовать приём пациентов узкими специалистами. На первом этапе по графику кыштымцев здесь будут принимать кардиолог, невролог, ревматолог, сосудистый хирург, травматолог-ортопед, нейрохируг, детский кардиолог, детский кардиолог-педиатр. Пациентам предложат ультразвуковую диагностику и другие услуги.
Медицинский центр в Кыштыме станет седьмым по счёту, который входит в группу центров «Демидов». Аналогичные центры уже действуют в Челябинске, Чебаркуле, Кусе, Златоусте и Миассе.
В Кыштыме первый приём состоится 15 июля. При этом, как сказал сайту «КР» генеральный директор, до 1 сентября действует акция, когда 15-процентные скидки будут распространяться на всех пациентов. Для работников КМЭЗ в этот же период они составят 20 процентов и 25 – для ветеранов и инвалидов.
Помещения профилактория на сегодня находятся в идеальном состоянии. В кабинетах имеются мебель, медицинский инвентарь и оборудование, которое использовалось в бытность профилактория.
Комментарии
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Гость Иван)
Впервые вижу, чтобы на Нижнем такой ремонт был. ЛЮДИ!!! ЗАДУМАЙТЕСЬ!!! Десятилетиями опрессовка 3 дня... И? Видимо, по правилам даванули в этот раз. Может хоть зимой всё ок будет ?! >>>
Центральная котельная в Кыштыме вошла в штатный режим работы (Гость Гость)
Олег, причём тут котельная и ваша ржавая вода? Свою управляющую компанию благодарите за подготовку дома к зиме. >>>
Центральная котельная в Кыштыме вошла в штатный режим работы (Олег)
ЛОЖ В НАГЛУЮ И КАК СОВЕСТЬ ГДЕ Вчера котельная даже не топилась а вода и то ржавая только 6 появилась >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Горожанин)
Печально, конечно, что сидим без горячей воды из-за аварий. Но радует, что это происходит сейчас, а не накануне отопительного сезона, как раньше. Однако сроки ремонтов хотелось бы знать - ведь есть же >>>
Проект Кыштыма по благоустройству детских площадок вошёл в число лучших муниципальных практик Челябинской области (Горожанин)
Вот зачем здесь лажу гнать? В газете был опубликован полный список этих площадок с адресами.Действительно, зачем? Списка в данной публикации нет. В очень эмоциональном комментарии его тоже не видно. >>>
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