В районе Нижнего Кыштыма готовится к открытию медицинский центр «Демидов»

Автор: КР от Вчера, 18:42 Категория: Экономика и бизнес

Сегодня генеральный директор, врач-реаниматолог высшей категории Игорь Демидов во время встречи с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой обсудил перспективы развития нового медицинского центра.

Центр «Демидов» будет работать на базе бывшего профилактория Кыштымского медеэлектролитного завода, здание которого безвозмездно передано Русской медной компанией в собственность муниципалитета. Ещё на стадии обсуждения механизма передачи глава округа Людмила Шеболаева говорила о желании сохранить лечебный профиль объекта. И это требование соблюдено.

В здании профилактория Игорь Демидов в настоящее время арендует площади, которые позволят организовать приём пациентов узкими специалистами. На первом этапе по графику кыштымцев здесь будут принимать кардиолог, невролог, ревматолог, сосудистый хирург, травматолог-ортопед, нейрохируг, детский кардиолог, детский кардиолог-педиатр. Пациентам предложат ультразвуковую диагностику и другие услуги.

Медицинский центр в Кыштыме станет седьмым по счёту, который входит в группу центров «Демидов». Аналогичные центры уже действуют в Челябинске, Чебаркуле, Кусе, Златоусте и Миассе.

В Кыштыме первый приём состоится 15 июля. При этом, как сказал сайту «КР» генеральный директор, до 1 сентября действует акция, когда 15-процентные скидки будут распространяться на всех пациентов. Для работников КМЭЗ в этот же период они составят 20 процентов и 25 – для ветеранов и инвалидов.

Помещения профилактория на сегодня находятся в идеальном состоянии. В кабинетах имеются мебель, медицинский инвентарь и оборудование, которое использовалось в бытность профилактория.