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Дети из Кыштыма бесплатно отдохнут в оздоровительных учреждениях Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 15:38 Категория: Общество

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На следующей неделе в Кыштымском городском округе будет дан старт летней оздоровительной кампании. Первыми поправят своё здоровьё десять детей из малообеспеченных семей и 15 детей из числа тех, кому показано санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

 

– Обе группы отправятся на отдых в четверг, 23 марта, – сказала сайту «КР» начальник управления социальной защиты населения Светлана Лашманова. – Дети из малообеспеченных семей проведут 18 дней в лагере «Ильмены», который расположен в двух километрах от города Миасса. Другая группа поедет в санаторий «Металлург» города Златоуста.

 

Все расходы на отдых и оздоровление детей взяло на себя министерство социальных отношений.

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