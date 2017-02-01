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В Кыштыме бывший профилакторий КМЭЗ уже привлёк внимание первых инвесторов

Автор: КР от Вчера, 17:14 Категория: Экономика и бизнес

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В прошлом году Кышытмский медеэлектролитный завод передал в муниципальную собственность два объекта соцкультбыта. Первым стал дом культуры металлургов. В течение года велась работа по передаче и трёхэтажного здания заводского профилактория.

 

С 1 января социальный объект официально перешёл в собственность Кыштымского городского округа. На его базе сейчас регистрируется муниципальное автономное учреждение.

 

Имеющаяся в здании медицинская инфраструктура уже привлекла первых инвесторов. В частности, на первом этаже предприниматель из Миасса  готов открыть медицинский центр. В ближайшее время он определится с перечнем платных услуг, которые предложит кыштымцам. Вероятно, это будут грязевые ванные, диагностика и  физиолечение.

 

Концепция использования здания предполагает, что на других этажах также должны располагаться организации и предприятия, оказывающие лечебно-профилактические услуги. Администрация округа крайне заинтересована в появлении кабинета магнитно-резонансной томографии. Сейчас для такого платного  обследования кыштымцы вынуждены выезжать в Челябинск, Касли или Златоуст.

 

В субботнем номере газеты «Кыштымский рабочий» будут опубликованы ответы главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой на вопросы журналистов нашей редакции.

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