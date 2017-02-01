В Кыштыме бывший профилакторий КМЭЗ уже привлёк внимание первых инвесторов

Автор: КР от Вчера, 17:14 Категория: Экономика и бизнес

В прошлом году Кышытмский медеэлектролитный завод передал в муниципальную собственность два объекта соцкультбыта. Первым стал дом культуры металлургов. В течение года велась работа по передаче и трёхэтажного здания заводского профилактория.

С 1 января социальный объект официально перешёл в собственность Кыштымского городского округа. На его базе сейчас регистрируется муниципальное автономное учреждение.

Имеющаяся в здании медицинская инфраструктура уже привлекла первых инвесторов. В частности, на первом этаже предприниматель из Миасса готов открыть медицинский центр. В ближайшее время он определится с перечнем платных услуг, которые предложит кыштымцам. Вероятно, это будут грязевые ванные, диагностика и физиолечение.

Концепция использования здания предполагает, что на других этажах также должны располагаться организации и предприятия, оказывающие лечебно-профилактические услуги. Администрация округа крайне заинтересована в появлении кабинета магнитно-резонансной томографии. Сейчас для такого платного обследования кыштымцы вынуждены выезжать в Челябинск, Касли или Златоуст.

В субботнем номере газеты «Кыштымский рабочий» будут опубликованы ответы главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой на вопросы журналистов нашей редакции.