В Челябинской области увеличат расходы на все виды медицинской помощи

Автор: КР от Сегодня, 12:04 Категория: Медицина

В Челябинске час назад завершилось заседание правительства Челябинской области. Прямая трансляция заседания под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского велась в режиме онлайн. Её смогли увидеть и посетители сайта газеты «Кыштымский рабочий».

В нашем регионе в 2018 году прогнозируется увеличение доходов областного бюджета на 12,7 процента – до 139,1 миллиарда рублей. Положительная динамика отмечается и в отрасли сельского хозяйства – в этом году в Челябинской области возвращено в сельхозоборот 12,4 тысячи гектаров земли.

На заседании правительства выступила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Ирина Михалевская. Она представила проект регионального закона о бюджете ФОМС Челябинской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Как отметила в своём докладе Ирина Михалевская, доходная часть бюджета ведомства в 2018 году будет сформирована преимущественно за счёт субвенции Федерального фонда ОМС и поступлений из областного бюджета и составит 43,7 миллиарда рублей, что на 24,5 процента выше уровня 2017 года.

Полученные средства будут направлены на реализацию социальной политики Челябинской области по выполнению территориальной программы обязательного медицинского страхования.

– В 2018 году ожидается увеличение финансирования по всем видам медицинской помощи в общей сложности. Оплата круглосуточных стационаров увеличится на 27,6 процента, амбулаторно-поликлинической помощи – на 21,8 процента, дневных стационаров – на 20 процентов, скорой медицинской помощи – на 19 процентов, – отметила Михалевская.