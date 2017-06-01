В Кыштыме инфекционное отделение городской больницы наконец-то закроют на капитальный ремонт
Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: Медицина
На эти цели Кыштымскому городскому округу из областного бюджета выделено пять с половиной миллионов рублей. Как сказал сегодня сайту «КР» заместитель главного врача Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, проектно-сметная документация уже прошла экспертизу, и в ближайшее время будет объявлен аукцион на проведение ремонтных работ.
– Будут заменены все инженерные сети электро- и теплоснабжения, отремонтированы санитарные комнаты, – пояснил Игорь Геннадьевич. – На время капитальных работ мы разместим пациентов в здании дневного стационара терапии.
Капремонт должен быть завершён к концу лета. Инфекционное отделение дожидалось капитального ремонта с 1988 года.
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