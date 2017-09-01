В Кыштым приехали работать новоиспечённые доктора

Автор: КР от Сегодня, 11:37 Категория: Медицина

В Кыштымской центральной городской больнице приступили к работе новые специалисты – анестезиолог-реаниматолог Геннадий Татаринов и участковый терапевт Маргарита Мартыненко. После окончания интернатуры в Челябинске сделали выбор в пользу нашего города.

Геннадий Татаринов родом из Свердловской области, но пока живёт в Челябинске. Он уже приступил к работе врача реанимационного отделения и в ближайшее время переедет на место жительства в Кыштым.

Терапевт Маргарита Мартыненко уже ведёт самостоятельный приём пациентов. Её родной город – Снежинск. В прошлом году после окончания Челябинского медицинского университета в кыштымскую больницу пришёл работать её муж врач-хирург Антон Мартыненко. За год работы в больнице он уже успел пройти обучение по оказанию паллиативной помощи, а сейчас уехал учиться ещё и на врача-онколога.

По данным отдела кадров Кыштымской центральной городской больницы, сегодня в её штате 92 врача. По-прежнему на работу готовы принять стоматологов, детского кардиолога, неврологов, терапевтов, педиатров.