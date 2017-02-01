В Кыштыме началось служебное расследование в отношении стоматолога, удалившего ребёнку здоровый зуб

Автор: КР от Сегодня, 09:19 Категория: Медицина

Руководство Кыштымской центральной городской больницы отреагировало на инцидент, связанный с удалением десятилетнему мальчику здорового зуба. Как сообщалось вчера на нашем сайте, опытный стоматолог Андрей Левченко удалил ребёнку здоровый зуб вместо больного.

Как сказал сайту «КР» главный врач больницы Владислав Логинов, по данному факту проводится служебное расследование. Главный врач, его заместитель Игорь Усков, заместитель по поликлинической работе Любовь Санникова и заместитель по детству Лидия Чайкина проанализируют случившееся на сегодняшнем заседании дисциплинарной комиссии.

– К сожалению, вина нашего сотрудника очевидна, – комментирует ситуацию Владислав Сергеевич. – Приношу извинения ребёнку и его семье.

Сам Андрей Левченко не отрицает своей вины и, как мы уже информировали посетителей нашего сайта, тем же вечером приехал к ребёнку домой, чтобы принести извинения ему и его матери.