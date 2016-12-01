В городской больнице Кыштыма объявлен карантин

Автор: КР от Вчера, 12:36 Категория: Медицина

Об этом сегодня на оперативном совещании главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой доложил главный врач центральной городской больницы Владислав Логинов. По его словам, карантин введён на основании распоряжения главного санитарного врача Челябинской области Анатолия Семёнова.

В Кыштыме ситуация с острыми респираторно-вирусными инфекциями неэпидемическая.

– У нас не зарегистрировано ни одного случая гриппа, – сказал сайту «КР» Владислав Логинов. – Что касается ОРВИ, ситуация стабильная, роста этих заболеваний не наблюдается. Тем не менее, карантин введён, и посетители поликлиник и отделений больницы обязаны его соблюдать. Во-первых, необходимо придерживаться масочного режима. Во-вторых, мы ввели ограничения на посещения пациентов, находящихся на стационарном лечении. К тяжело больным людям родственники смогут пройти только после предъявления специального пропуска, заверенного заведующим отделением.

В Челябинской области у пяти жителей подтвердился диагноз «грипп». Превышение эпидпорога по гриппу ОРВИ отмечается в 16 муниципалитетах.