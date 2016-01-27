В Кыштыме опытный стоматолог Андрей Левченко удалил ребёнку здоровый зуб, а вечером сам приехал домой к мальчику, чтобы извиниться

Автор: КР от Вчера, 12:01 Категория: Медицина

Вчера мама кыштымского четвероклассника Ирина Пацюкевич рассказала в социальной группе «Мы из Кыштыма» о последствиях обращения к этому стоматологу со своим сыном.

«Ребёнок указал на зуб: верхняя челюсть, справа, – пишет в социальной группе женщина. – Это место обкололи анестезией, через десять минут сына зовут на удаление. Из-за двери я услышала, как он взвизгнул от боли. Я ещё удивилась, подумала, что анестезия плохая. Вышел, рот весь в тампонах, молчит. Ну, сами понимаете, как это бывает. Дома у меня даже мысли не возникло в рот ему заглянуть. И только через два часа я увидела, что зуб ему удалили не тот!!! Укол поставили в верхнюю челюсть, а зуб удалили с нижней! Нормальный молочный зуб! Поэтому и больно ему было».

В тот же день молодая женщина отправила жалобу на сайт Кыштымской центральной городской больницы, на сайт регионального министерства здравоохранения. Вдобавок сообщила о случившемся на горячую линию минздрава. На жалобу, судя по всему, отреагировали более чем оперативно, поскольку уже вечером Левченко лично приехал домой к Ирине Пацюкевич и извинился перед ней и её сыном.

А больной зуб так и мучает десятилетнего мальчика. Но Ирина зареклась: удалять его они теперь пойдут к другому врачу.

Напомним, в прошлом году в газете «Кыштымский рабочий» под заголовком «Зуб удалял наугад» была опубликована статья, касающаяся тоже ребёнка. И речь шла опять же о стоматологе Андрее Левченко. Тогда он тоже выдернул мальчику здоровый зуб вместо больного. Однако последствия оказались куда серьёзнее. Ребёнка пришлось везти на консультацию к челюстно-лицевому хирургу в Челябинскую областную больницу, где мальчика экстренно прооперировали под общим наркозом. Дело тогда дошло до судебных разбирательств.