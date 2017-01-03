В Кыштыме забронированы дополнительные койки для пациентов с острыми респираторно-вирусными инфекциями

Автор: КР от Вчера, 11:45 Категория: Медицина

В Кыштымском городском округе отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Больше половины заболевших – дети.

Как сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Владислав Логинов, вчера на стационарном лечении в инфекционном отделении находился 21 человек, из них 15 – дети. И это при том, что отделение рассчитано всего на семь детских койко-мест.

– Учитывая, что сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом пока будет продолжаться, мы забронировали дополнительно 20 коек для пациентов с такими диагнозами, – говорит Владислав Сергеевич. – Резервные койко-места находятся в здании дневного стационара терапевтического отделения. Вчера специальная комиссия обследовала условия для стационарных больных, в том числе была проверена пригодность санитарных комнат.

В кыштымской больнице готовы госпитализировать всех, у кого болезнь протекает тяжело или с осложнениями.