Житель Верхнего Уфалея с положительным анализом на коронавирус находится на лечении в больнице Кыштыма

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Как уже сообщалось на сайте «КР», на базе инфекционного отделения кыштымской больницы создана госпитальная база для пациентов с подозрением или уже подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции. База рассчитана не только на кыштымцев, но также на жителей Нязепетровска и Верхнего Уфалея.

На сегодняшний день на лечении и дообследовании в условиях строгой изоляции здесь находится житель Верхнего Уфалея.

Как сказал сайту «КР» главный врач больницы Игорь Усков, у контактного по коронавирусу по месту жительства первый анализ на COVID-19 был отрицательным, а второй оказался положительным. Состояние пациента удовлетворительное.

По данным на полдень 20 апреля, среди жителей Кыштыма условно положительных и положительных результатов обследования на коронавирус нет.