Президент Владимир Путин призвал граждан вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции

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Такой призыв прозвучал из уст президента вчера, во время Послания Федеральному Собранию.

– Пожалуйста, ещё раз обращаюсь к гражданам с призывом: сделайте прививку! – подчеркнул Путин. – Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями.

К слову, в Кыштымском округе прививки от коронавируса сделали уже более двух тысяч жителей. На сегодняшний день перебоев с поставками вакцины в нашем городе нет.