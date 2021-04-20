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Президент Владимир Путин призвал граждан вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции

Сегодня, 08:44 Категория: Медицина
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Такой призыв прозвучал из уст президента вчера, во время Послания Федеральному Собранию.

 

– Пожалуйста, ещё раз обращаюсь к гражданам с призывом: сделайте прививку! – подчеркнул Путин. – Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями.

 

К слову, в Кыштымском округе прививки от коронавируса сделали уже более двух тысяч жителей. На сегодняшний день перебоев с поставками вакцины в нашем городе нет.

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Теги: Путин Послание вакцинация коронавирус Кыштым

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