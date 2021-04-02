Кыштымцы снова смогут пройти ПЦР-тестирование на коронавирус в торговом комплексе
Сегодня, 14:56 Категория: Медицина
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Министерством здравоохранения Челябинской области принято решение о возобновлении на Южном Урале акций выходного дня по бесплатному ПЦР-тестированию населения на коронавирусную инфекцию.
В предстоящие выходные, 3 и 4 апреля, с 11 до 13 часов на первом этаже торгового комплекса «Радуга» на улице К. Либкнехта будет работать медицинская бригада.
Все желающие могут сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. С собой необходимо иметь паспорт и полис.