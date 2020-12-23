В ФАПах кыштымских посёлков появятся аптечные пункты

Вчера, 16:38 Категория: Медицина

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До конца этого года в новых фельдшерско-акушерских пунктах посёлков Слюдорудник, Северный и Увильды планируется открыть аптеки.

Задачу – открыть аптечные пункты во вновь построенных фельдшерско-акушерских пунктах - глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева решала совместно с министерством здравоохранения Челябинской области. Вопрос о возможности приобретения лекарств, не выезжая в город, задавали жители посёлков главе округа во время сходов. Сейчас этот вопрос решён. Ещё один аптечный пункт откроется уже в начале следующего года в посёлке Тайгинка.

– Мы долго к этому шли, но это очень хорошее и нужное дело, – сказала Людмила Шеболаева. – Это будет хорошая поддержка для жителей посёлков.

Медработники фельдшерско-акушерских пунктов, которые теперь могут не только назначать лечение, но и отпускать лекарства жителям посёлка, уже прошли дополнительное обучение по направлению «Фармацевтическая деятельность. Розничная торговля». В настоящее время заключаются договоры на поставку медикаментов. Отметим, что в поселковых аптечных пунктах будут реализовываться только те лекарства, которые не относятся к категориям, требующим специальных разрешительных документов.

По словам заместителя главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елены Саланчук, работа по приобретению мебели и необходимого оборудования для аптечных пунктов велась также совместно с предприятиями – Кыштымский медеэлектролитный завод (РМК) и Тайгинским горно-обогатительным комбинатом в рамках договоров о социальном партнёрстве. Кроме того, Тайгинский ГОК помог выполнить благоустройство территории возле увильдинского ФАПа.