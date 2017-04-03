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В посёлке Слюдорудник будет отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт

Автор: КР от Вчера, 12:19 Категория: Общество

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С просьбой привести в порядок местный фельдшерско-акушерский пункт жители посёлка обратились  к главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой во время её поездки в Слюдорудник.  Она приехала сюда,  чтобы сообща обсудить идею установки у школы №9 новой спортивной площадки. Сельчанам предложение понравилось. Заручившись их поддержкой, администрация округа будет реализовывать проект при финансовом содействии двух региональных министерств – образования и спорта.

 

Однако на встрече  с главой жители Слюдорудника не ограничились обсуждением только этой перспективы. Они напомнили Людмиле Шеболаевой о накопившихся проблемах, в том числе о прохудившейся крыше и покосившейся двери местного фельдшерско-акушерского пункта. 

 

По результатам встречи глава дала соответствующее поручение главному врачу  центральной городской больницы Кыштыма Владиславу Логинову. Сейчас готовятся все необходимые документы  и смета, на основании которых  ФАП в посёлке будет отремонтирован.

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