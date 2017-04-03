В посёлке Слюдорудник будет отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт
Автор: КР от Вчера, 12:19 Категория: Общество
С просьбой привести в порядок местный фельдшерско-акушерский пункт жители посёлка обратились к главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой во время её поездки в Слюдорудник. Она приехала сюда, чтобы сообща обсудить идею установки у школы №9 новой спортивной площадки. Сельчанам предложение понравилось. Заручившись их поддержкой, администрация округа будет реализовывать проект при финансовом содействии двух региональных министерств – образования и спорта.
Однако на встрече с главой жители Слюдорудника не ограничились обсуждением только этой перспективы. Они напомнили Людмиле Шеболаевой о накопившихся проблемах, в том числе о прохудившейся крыше и покосившейся двери местного фельдшерско-акушерского пункта.
По результатам встречи глава дала соответствующее поручение главному врачу центральной городской больницы Кыштыма Владиславу Логинову. Сейчас готовятся все необходимые документы и смета, на основании которых ФАП в посёлке будет отремонтирован.
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