В посёлке Слюдорудник будет отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт

Автор: КР от Вчера, 12:19 Категория: Общество

С просьбой привести в порядок местный фельдшерско-акушерский пункт жители посёлка обратились к главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой во время её поездки в Слюдорудник. Она приехала сюда, чтобы сообща обсудить идею установки у школы №9 новой спортивной площадки. Сельчанам предложение понравилось. Заручившись их поддержкой, администрация округа будет реализовывать проект при финансовом содействии двух региональных министерств – образования и спорта.

Однако на встрече с главой жители Слюдорудника не ограничились обсуждением только этой перспективы. Они напомнили Людмиле Шеболаевой о накопившихся проблемах, в том числе о прохудившейся крыше и покосившейся двери местного фельдшерско-акушерского пункта.

По результатам встречи глава дала соответствующее поручение главному врачу центральной городской больницы Кыштыма Владиславу Логинову. Сейчас готовятся все необходимые документы и смета, на основании которых ФАП в посёлке будет отремонтирован.