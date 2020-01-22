В посёлках Кыштымского округа появятся новые ФАПы

Сегодня, 11:58 Категория: Медицина

218

0

В настоящее время полным ходом идёт возведение фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Северная Кузнечиха. На данный момент здесь проживают около трёхсот человек.

На сегодня здесь уже построен фундамент и начался монтаж металлических модульных конструкций. В просторном помещении разместятся кабинет для приёма пациентов и процедурная. В этом же здании, но с отдельным входом, будет встроено и жильё для медработника общей площадью в 65 квадратных метра.

Как сказал сайту «КР» начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Кыштымского городского округа Николай Стуков, новый фап будет расположен в центральной части Северной Кузнечихи, недалеко от детского сада. Ориентировочно строительство и благоустройство прилегающей территории будет завершено весной нынешнего года. Сейчас ведётся активная работа по поиску врача или фельдшера, готового лечить людей в уральской глубинке.

До конца этого года такой же ФАП появится и в посёлке Слюдорудник.

Напомним, для привлечения медработников в малонаселённые пункты в России действует программа «Земский доктор». Врачи и фельдшеры, готовые работать в посёлках и малых городах, могут рассчитывать на единовременную выплату в один миллион или в 500 тысяч рублей соответственно.