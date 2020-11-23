В Кыштымском городском округе завершается строительство двух ФАПов – близнецов

Вчера, 16:44 Категория: Медицина

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Современные фельдшерско – акушерские пункты возводятся в посёлках Слюдорудник и Увильды.

Система здравоохранения в Кыштымском городском округе в 2020 году пополнится сразу тремя новыми ФАПами - в посёлках Северный, Увильды и Слюдорудник. Войти в региональную программу национального проекта «Здравоохранение» по строительству фельдшерско-акушерских пунктов удалось благодаря настойчивости главы округа Людмилы Шеболаевой. Напомним, первый проект по строительству фельдшерско-акушерского пункта реализован в Северном. Это один из самых успешных проектов подобного рода. В одном здании располагаются не только медкабинет и процедурная, но и жильё для фельдшера.

Сегодня уже в завершающей стадии находится возведение ещё двух ФАПов – в Слюдоруднике и на Увильдах. Средства на их строительство выделены из областного бюджета по линии министерства здравоохранения региона. Муниципалитет в этом проекте отвечает за решение вопросов по земельным участкам и строительству подводящих сетей. Свои обязательства округ выполняет.

Как пояснил заместитель главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольф Гурцкая, это ФАПы-близнецы. Оба построены по одинаковым проектам, но, в отличие от пункта в Северном, не имеют встроенного жилья для медработника. Тем не менее, в новых фельдшерско-акушерских пунктах продумано всё до мелочей. Они имеют централизованную канализацию и водоснабжение, электрическую систему отопления. В помещениях расположены кабинеты для приёма пациентов и процедурные, санитарные комнаты и раздевалки.

Как доложила главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой на еженедельном оперативном совещании заместитель по социальной сфере Елена Саланчук, во всех трёх поселковых ФАПах округа планируется открыть аптечные пункты. Организационная работа в этом направлении продолжается. Решение этого вопроса позволит местным жителям, не выезжая в город, своевременно приобрести необходимые лекарственные препараты и начать лечение.

Ранее, о начале реализации в 2021 году программы модернизации первичного звена здравоохранения на Южном Урале сделал заявление губернатор Челябинской области.

– У нас большие планы по модернизации первичного звена. Вместе с федеральным центром такая программа разработана, и со следующего года мы начнем её реализацию после окончательного утверждения. Такая программа разработана на пять лет, – подчеркнул Алексей Текслер. – Кроме этого, мы продолжаем выделять дополнительные средства на региональное здравоохранение. Всё, что касается медицины, – это приоритет.

Добавим, всего на Южном Урале планируется построить 78 фельдшерско-акушерских пунктов.

– Всё, что касается первичного звена, особенно ФАПов, – я с первого дня работы на территории региона этому уделяю особое внимание, – отметил Алексей Текслер.