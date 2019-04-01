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В Челябинской области будут открыты около 100 фельдшерско-акушерских пунктов

Автор: КР от Сегодня, 09:25 Категория: Медицина

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Они появятся по всему региону в течение трёх лет. Об этом заявил врио губернатора Алексей Текслер во время рабочего визита в посёлок Саламат Варненского района. В апреле этого года там был открыт новый фельдшерско-акушерский пункт.

 

 

– Первичная медицинская помощь должна оказываться рядом с домом, – сказал Алексей Леонидович. –  ФАП в Саламате – хороший пример, как это должно быть организовано.

 

 

Модульное здание возвели в рамках национального проекта «Здравоохранение». Общая сумма вложений составила почти шесть миллионов рублей. Теперь жители посёлка смогут прийти на амбулаторный приём, измерить антропометрические данные, поставить прививку, пройти диспансеризацию и получить направление к узкому специалисту.

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