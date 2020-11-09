Уже более сотни кыштымцев бесплатно получили лекарства для лечения коронавируса

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С середины октября в Челябинской области началась бесплатная выдача лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции пациентам, находящимся на амбулаторном лечении.

Такое решение было принято губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. На приобретение необходимых препаратов из регионального бюджета выделено более 67 миллионов рублей. В Кыштымский городской округ поступило 863 тысячи рублей из этой суммы. Все необходимые лекарства, рекомендованные для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях, закуплены и имеются в запасе.

– На базе терапевтической службы городской поликлиники № 1 созданы две мобильные бригады, которые работают с ковидными пациентами, находящимися на амбулаторном лечении, – говорит заведующая участковой терапевтической службой Кыштымской городской больницы Наталья Останина. – С 15 октября в Челябинской области действует программа, разработанная в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. В рамках программы наши мобильные бригады занимаются не только наблюдением и лечением пациентов с ковидом, но и обеспечением их бесплатными лекарственными препаратами. Медицинские работники на дом доставляют пациентам набор лекарств, необходимый для курса лечения.

По словам Натальи Геннадьевны, по состоянию на 10 ноября, в Кыштыме бесплатно лекарства для лечения коронавируса получили 138 человек. В набор для пациента входят противовирусные препараты, а также антибиотики, но только если есть показания для их применения. Так, например, при вирусной пневмонии антибиотики не назначаются.

Право получить лекарства бесплатно имеют пациенты, у кого лабораторно подтверждён диагноз COVID-19. К сожалению, в последнее время не только в Челябинской области, но и по всей стране имеют место случаи, когда от взятия мазка на исследование до результата проходит несколько дней. Это связано с ростом количества заражений новой коронавирусной инфекцией и возросшей нагрузкой на лаборатории. Пока диагноз официально не подтверждён, пациент приобретает лекарственные препараты за свой счёт.

В октябре жители региона столкнулись с нехваткой в аптеках противовирусных препаратов и антибиотиков. В функционирование аптечных сетей коррективы внесла система маркировки. Напомним, с 1 июля в стране началась обязательная маркировка лекарственных препаратов специальными метками для мониторинга движения препаратов. В связи с возникшими сложностями и с учётом повышенного спроса, систему маркировки в стране временно перевели в уведомительный режим. Это позволит оперативно отгружать препараты в аптечную сеть. Губернатор Алексей Текслер дал поручение областному аптечному складу увеличить отгрузки в государственные аптеки. Задача - иметь двухмесячный запас востребованных препаратов, в том числе и в лечебных учреждениях.

В Кыштымском городском округе проводится ежедневный мониторинг аптек не только на наличие востребованных медикаментов, но и цен на них. Его результаты передаются в областной оперативный штаб.