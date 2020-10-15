В Челябинской области амбулаторным пациентам с коронавирусом в лёгкой и средней тяжести началась выдача бесплатных препаратов.

Сегодня, 15:11 Категория: Медицина

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Одними из первых лекарства по показаниям получили пациенты в Копейске и Чебаркуле. Заместитель главврача по лечебной части больницы г. Копейска Лариса Кандакова: «Получают и выдают препараты старшие мед.сестры поликлиник. Каждый ведет журнал, отмечает: кто, сколько и какие препараты получил. Пациент также расписывается. Отчет заносится в систему. Пациенты довольны. Говорят «спасибо», а мы желаем им скорейшего выздоровления. Препараты привозим на дом, что вызывает ещё большую благодарность. Принятая программа уникальна и однозначно на пользу».

Главврач Чебаркульской больницы Александр Локтев: «Мы начали с тех, кому сегодня был выставлен диагноз и рекомендовано лечение на дому с легкой симптоматикой. Они получат полный курс противовирусных препаратов. Сказать что пациенты рады - ничего не сказать! Спасибо за такое решение!»

Напомним, по поручению губернатора Алексея Текслера свыше 67 миллионов рублей выделено на закупку препаратов для амбулаторного лечения пациентов. Люди, у которых коронавирусная инфекция протекает в лёгкой форме и которые не нуждаются в госпитализации, уже начали получать бесплатно противовирусные и антибактериальные препараты. Кыштымскому округу выделено 864 тысячи рублей. По словам главного врача кыштымской горбольницы Игоря Ускова, в настоящее время заключаются договора на приобретение необходимых лекарств.