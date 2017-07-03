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В Кыштыме врач-инфекционист городской больницы ответит по телефону на вопросы о ВИЧ

Автор: КР от Сегодня, 14:55 Категория: Общество

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Завтра заведующая инфекционным отделением Кыштымской центральной городской больницы Илона Мыларщикова с 15 до 17 часов будет отвечать по номеру 4-67-79 на вопросы, касающиеся профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Такая горячая линия проводится в нашем городе уже во второй раз, но теперь она приурочена к Всероссийскому дню тестирования на ВИЧ, который будет отмечаться в предстоящую субботу, 8 июля.

 

– Сегодня на диспансерном учёте с подтверждённым диагнозом ВИЧ у нас состоит 275 кыштымцев, – сказала сайту «КР» Илона Фёдоровна. – Но, как мы понимаем, чтобы получить более объективную картину, эту цифру можно смело умножать на пять, а то и десять.

 

А уже на следующей неделе медики планируют провести экспресс-тестирование на вирус иммунодефицита человека на одном из крупных предприятий нашего города. Все, кто пройдёт такое тестирование, сможет узнать свой ВИЧ-статус уже спустя десять минут.

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