Жители Кыштыма вправе получить бесплатные лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Вчера, 10:00 Категория: Медицина

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Министерство здравоохранения Челябинской области утвердило перечень, в котором значится 44 препарата. Прежде в него было включено вдвое меньше наименований.

Финансирование в этом и в следующем году предусмотрено по программе «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Меры, предложенные правительством России и Челябинской области, позволят сделать лекарства более доступными для пациентов, что в свою очередь должно способствовать увеличению продолжительности жизни.

Бесплатные препараты по вышеуказанной программе предусмотрены для региональных льготников, которые перенесли острые нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, при этом давность не оговаривается. Также льготные лекарства предоставляют пациентам, которым сделано аортокоронарное шунтирование, ангиопластику сонных артерий со стентированием, абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, и тем, у кого нарушен сердечный ритм.

– Перечень препаратов регламентирован для федеральных и региональных льготников,– пояснила сайту «КР» заместитель главного врача Кыштымской городской больницы по поликлинической работе Любовь Санникова. – К федеральным относятся пациенты, имеющие группу инвалидности, неважно, по какому заболеванию. Если они не отказывались от социального пакета по лекарственному обеспечению, значит, уже получают необходимые медикаменты.

Региональным льготникам для оформления бесплатных медикаментов необходимо обратиться к участковым терапевтам. При себе нужно иметь паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.

– Препараты будут выписывать не разово, а регулярно тем, кто состоит на диспансерном учёте. Чтобы встать на учёт, нужно посетить участкового терапевта или врача-кардиолога и пройти обследование.

Врача можно вызвать и на дом. Пока в регионе действуют ограничительные меры, записываться к доктору рекомендуется при помощи электронных сервисов или по телефонам: 8 (35151) 4-70-03, 4-73-97 или 8 (351) 240-13-13.

В перечень бесплатных вошли лекарства, снижающие артериальное давление, уровень холестерина, антиаритмические, для лечения ишемической болезни сердца. Препараты уже поступили в горбольницу Кыштыма.

Отметим, что люди, состоящие на учёте сразу у нескольких специалистов, тоже вправе рассчитывать на эти бесплатные лекарства.