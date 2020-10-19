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Жители Кыштыма могут стать донорами

Вчера, 15:29 Категория: Медицина
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В среду, 21 октября, Кыштым посетит Челябинская областная станция переливания крови.

Доноров будут ждать в кыштымской городской больнице по адресу: Освобождения Урала, 1 с 9:00 до 12:00 часов.

Сдать кровь могут совершеннолетние жители Кыштыма. При себе нужно иметь паспорт и отметку о флюорографическом обследовании.

Утром перед сдачей рекомендуется позавтракать сладким чаем, либо соком с печеньем или булочкой.

Каждому донору выдаётся справка формы 402/У, согласно которой он получает освобождение от работы на два дня. Кроме того, полагается компенсация на обед. Она составляет 500 рублей.

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Теги: Кыштым станция переливания крови

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