В Кыштыме пройдёт День донора

Автор: КР от Вчера, 14:25 Категория: Медицина

Специалисты Челябинской областной службы крови снова проведут в Кыштыме первый в этом году День донора.

Передвижная станция переливания крови будет, как обычно, установлена на площадке перед домом культуры металлургов 12 февраля с 8 до 12 часов дня.

Принять участие в добровольной сдаче крови может любой человек старше 18 лет весом больше 50 килограммов и не имеющий проблем со здоровьем. При себе необходимо иметь паспорт и отметку о флюорографическом обследовании.

Утром перед сдачей крови рекомендуется позавтракать сладким чаем, либо соком с печеньем или булочкой.

Каждому донору выдаётся справка формы 402/У, согласно которой он получает освобождение от работы на два дня. Кроме того, полагается компенсация на обед. Она составляет 500 рублей.