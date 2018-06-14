В Кыштыме пройдёт День донора Автор: КР от Вчера, 14:25 Категория: Медицина 0 Специалисты Челябинской областной службы крови снова проведут в Кыштыме первый в этом году День донора. Передвижная станция переливания крови будет, как обычно, установлена на площадке перед домом культуры металлургов 12 февраля с 8 до 12 часов дня. Принять участие в добровольной сдаче крови может любой человек старше 18 лет весом больше 50 килограммов и не имеющий проблем со здоровьем. При себе необходимо иметь паспорт и отметку о флюорографическом обследовании. Утром перед сдачей крови рекомендуется позавтракать сладким чаем, либо соком с печеньем или булочкой. Каждому донору выдаётся справка формы 402/У, согласно которой он получает освобождение от работы на два дня. Кроме того, полагается компенсация на обед. Она составляет 500 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить