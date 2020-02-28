В Кыштыме пройдёт День донора

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Специалисты Челябинской областной службы крови снова проведут в Кыштыме акцию «День донора». Она состоится 11 марта с 9:00 до 12:00 часов в поликлинике по адресу Освобождения Урала, 1.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь станции переливания крови Светлана Седая, донорами могут стать кыштымцы старше 18 лет. Вес должен быть больше 50 килограммов.

При себе нужно иметь паспорт и отметку о флюорографическом обследовании. За день до сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную пищу, а утром врачи рекомендуют позавтракать печеньем или булочкой, выпить сладкий чай или сок.

Каждому донору выдаётся справка 402/У, согласно которой полагается освобождение от работы на два дня и компенсация на обед.