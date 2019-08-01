» » Кыштым снова посетит мобильная станция переливания крови

Кыштым снова посетит мобильная станция переливания крови

Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Медицина

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Специалисты Челябинской областной службы крови снова проведут в Кыштыме День донора.

 

Передвижная станция переливания крови будет установлена на площадке перед Домом культуры металлургов 27 августа с 8 до 12 часов дня.

 

Принять участие в добровольной сдаче крови может любой человек старше 18 лет весом больше 50 килограммов и не имеющий проблем со здоровьем. При себе необходимо иметь паспорт и отметку о флюорографическом обследовании.

 

Утром перед сдачей крови рекомендуется позавтракать печеньем или булочкой, попить сладкий чай или сок.

 

Каждому донору выдаётся справка формы 402/У, согласно которой он получает освобождение от работы на два дня. Кроме того, полагается компенсация на обед. Она составляет 500 рублей.

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter