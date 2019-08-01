Кыштым снова посетит мобильная станция переливания крови Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Медицина 0 Специалисты Челябинской областной службы крови снова проведут в Кыштыме День донора. Передвижная станция переливания крови будет установлена на площадке перед Домом культуры металлургов 27 августа с 8 до 12 часов дня. Принять участие в добровольной сдаче крови может любой человек старше 18 лет весом больше 50 килограммов и не имеющий проблем со здоровьем. При себе необходимо иметь паспорт и отметку о флюорографическом обследовании. Утром перед сдачей крови рекомендуется позавтракать печеньем или булочкой, попить сладкий чай или сок. Каждому донору выдаётся справка формы 402/У, согласно которой он получает освобождение от работы на два дня. Кроме того, полагается компенсация на обед. Она составляет 500 рублей. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить