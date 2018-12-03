В Кыштыме пройдёт последний в этом году день донора Автор: КР от Сегодня, 17:13 Категория: Медицина 0 Завтра специалисты Челябинской областной станции переливания крови снова приедут в Кыштым. Желающие стать донорами могут прийти в здание скорой медицинской помощи с 9 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и карту флюорографического обследования. Накануне вечером рекомендуется легко поужинать, съев кашу на воде, отварные или тушёные овощи, а утром перед походом в больницу обязательно позавтракать сладким чаем, соком, печеньем, булочкой. Напомним, каждому донору полагается денежная компенсация и освобождение от работы на два дня. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить