В Кыштыме пройдёт последний в этом году день донора

Автор: КР от Сегодня, 17:13 Категория: Медицина

Завтра специалисты Челябинской областной станции переливания крови снова приедут в Кыштым. Желающие стать донорами могут прийти в здание скорой медицинской помощи с 9 до 12 часов.

При себе необходимо иметь паспорт и карту флюорографического обследования.

Накануне вечером рекомендуется легко поужинать, съев кашу на воде, отварные или тушёные овощи, а утром перед походом в больницу обязательно позавтракать сладким чаем, соком, печеньем, булочкой.

Напомним, каждому донору полагается денежная компенсация и освобождение от работы на два дня.