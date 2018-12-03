Подписка на газету Кыштымский рабочий
» » В Кыштыме пройдёт последний в этом году день донора

В Кыштыме пройдёт последний в этом году день донора

Автор: КР от Сегодня, 17:13 Категория: Медицина

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

Завтра специалисты Челябинской областной станции переливания крови снова приедут в Кыштым. Желающие стать донорами могут прийти в здание скорой медицинской помощи с 9 до 12 часов.

 

При себе необходимо иметь паспорт и карту флюорографического обследования.

 

Накануне вечером рекомендуется легко поужинать, съев кашу на воде, отварные или тушёные овощи, а утром перед походом в больницу обязательно позавтракать сладким чаем, соком, печеньем, булочкой.

 

Напомним, каждому донору полагается денежная компенсация и освобождение от работы на два дня.

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter