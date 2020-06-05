В Кыштыме подтверждены три новых случая заражения коронавирусом

Вчера, 17:51 Категория: Медицина

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Все трое, заболевшие коронавирусом, жители Кыштымского городского округа.



– Положительные результаты пришли по трём пациентам. Ранее они были госпитализированы в инфекционное отделение кыштымской городской больницы, – сказал сайту «КР» главный врач Игорь Усков.



По словам главврача, в настоящий момент в Кыштыме проходят лечение восемь человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Пятеро из них – жители соседних территорий.