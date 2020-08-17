На Южном Урале стартует бесплатная выдача лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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В Челябинской области с 2020 года реализуется пилотный проект, в ходе которого проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и связанных с ними осложнений.

Получают бесплатные лекарства пациенты, у которых в 2020 году впервые выявлены ишемическая болезнь сердца, фибрилляция и трепетание предсердий, а также которым, начиная с этого года, были выполнены ангиопластика сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидная эндартерэктомия, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование, деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца, аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием, катетерная абляция. Также на препараты могут рассчитывать южноуральцы, которые перенесли острое нарушение мозгового кровотечения, инфаркт миокарда или имеют высокий риск развития подобных заболеваний.

Важно! Для людей, которые уже получают и состоят на учёте в рамках федеральных или некоторых региональных программ, дополнительная выдача лекарств не предназначена.

Чтобы получить бесплатные лекарства, необходимо обратиться к участковому терапевту с выпиской из истории болезни. Врач ознакомится с историей заболевания, проведёт необходимое обследование, поставит диагноз и возьмёт под диспансерное наблюдение. После этого терапевт выпишет рецепт на бесплатное лекарство.

Если пациент уже перенёс острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда или одно из вышеперечисленных оперативных вмешательств, необходимо обратиться в медицинскую организацию, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи. Обратиться необходимо к лечащему врачу, которому необходимо будет предоставить выписку из истории болезни с рекомендациями врача стационара. Лечащий врач также выпишет рецепт на бесплатный лекарственный препарат и возьмёт пациента под диспансерное наблюдение.