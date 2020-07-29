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Данные по заболеваемости COVID-19 в Челябинской области на сегодня, 29 июля

Сегодня, 15:26 Категория: Медицина
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По данным министерства здравоохранения на утро 29 июля в Челябинской области выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число официально зарегистрированных заболевших за весь период пандемии на Южном Урале составляет 11 548 человек. Из них лечение от инфекции продолжают 3 762 жителя региона.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, за сутки COVID-19 как сопутствующее заболевание стал причиной гибели двух человек. Оба умерших были мужчинами, старше 70 лет.

До 9 августа в Челябинской области действует режим повышенной готовности. В местах массового скопления обязательно ношение средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Людям старше 65 по-прежнему рекомендуется соблюдать самоизоляцию, а до особого распоряжения правительства в регионе запрещены массовые культурные, спортивные и зрелищные мероприятия.

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Теги: Кыштым Данные на 29 июля Коронавирус Минздрав Челябинской области ОТВ

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