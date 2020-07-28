Заразившихся коронавирусом жителей Кыштыма будут направлять на лечение в Касли

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Как сказал сайту «КР» главный врач центральной городской больницы Кыштыма Игорь Усков, перепрофилирование больницы в городе Касли поможет решить проблему нехватки койко-мест в инфекционном отделении и преемственности лечения пациентов.



До недавнего времени в местных больницах пациенты только долечивались, а теперь будут проходить лечение от COVID-19 с первых симптомов и до выписки.



На утро 28 июля в Челябинской области подтверждены 11418 случаев заболевания коронавирусом (+ 127 новых подтверждений за сутки).

Всего 7381 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3752 человека.

За прошедшие сутки умерло 2 человека.

От COVID-19:

- пациентка, 42 года.

От других причин:

- сахарный диабет с множественными осложнениями, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, аорты, сосудов головного мозга, почечных артерий (ковид сопутствующий) - пациентка, 67 лет.