В Челябинской области впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших за сутки
Вчера, 20:05 Категория: Общество
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По данным 13 мая в регионе подтверждены 1333 случаев заболевания COVID-19 (+ 44 новых подтверждений за сутки).
За сутки выписано 49 человек. Впервые количество тех, кто выздоровел превысило число заболевших. За весь период режима повышенной готовности выздоровели 360 пациентов. Девять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Об этом нашим коллегам с сайта «Первый областной» сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.
За прошедшие сутки умерло 2 человека. Пациентка 82 года, острая сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующее) и пациентка 66 лет, ковидная пневмония.
Больных COVID-19 в нашем регионе на данный момент – 950 человек.
На сайте коронавирус74.рф указана информация, что в Кыштымском городском округе подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Дело в том, что инфекционное отделение горбольницы переоборудовано под госпитальную базу для больных коронавирусной инфекцией из Верхнего Уфалея, Каслей, Нязепетровска и Кыштыма. За период пандемии среди всех поступивших пациентов было выявлено пятеро заболевших COVID-19. На данный момент в Кыштыме находятся трое из них (одна жительница Кыштыма, двое – иногородние). Двое заболевших, в том числе житель нашего огорода, переведены для продолжения лечения в Челябинск. Контакты всех пациентов отработаны.
8 (351) 240-15-16 – телефон горячей линии Министерства здравоохранения.
Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88.
Телефон горячей линии для предпринимателей: 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции: 8-351-269-77-77.