На Южном Урале представлено мобильное приложение для больных сахарным диабетом

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Мобильное приложение «DiaMeter» для больных сахарным диабетом создал челябинский программист Иван Волков. Он представил своё усовершенствованное изобретение в рамках международного симпозиума по биомедицинской инженерии, радиоэлектронике и информационным технологиям. В докладе о приложении объясняется, чем южноуральская разработка выгодно отличается от аналогов.



Для людей с диабетом доступно множество приложений, но не каждое может похвастаться полным набором необходимых функций: дневником диабета, анализом уровня сахара и углеводов, калькулятором инсулина.



Выпускник ЮУрГУ объединил их все в приложение «DiaMeter». Он продолжает совершенствовать разработку, чтобы сделать её максимально полезной для пользователей.



– Последнее наше нововведение – калькулятор хлебных единиц, который могут пополнять сами пользователи приложения. На данный момент в базе находится уже 6200 продуктов. Также мы обновили дизайн приложения, теперь можно быстрее вводить данные о терапии диабета. На экране статистики видна не только динамика уровня сахара, но и конкретное количество углеводов и инсулина за определенный день или среднее за каждую неделю или месяц, – поделился Иван Волков.



Важность этих функций отмечают пользователи. Диабет – неизлечимое заболевание, поэтому необходимо следить за его ходом и соблюдать рекомендации врачей. Превратить этот процесс в несложную рутину как раз помогает «DiaMeter».



– В приложении есть всё: от расчета дозы инсулина до анализа средних показателей сахара. Можно не только отслеживать все параметры, но и делать выводы о своей терапии, вносить корректировки. Даже дети быстро осваивают все функции, и особенно полезен для них калькулятор хлебных единиц, – рассказала вице-президент Российской диабетической ассоциации Ирина Исакова.



У разработчика много идей по улучшению приложения. Он не исключает, что когда-нибудь пользователи получат прогнозирование уровня сахара и поиск аномалий в терапии диабета. Ближайший ориентир – перевод на английский язык. По словам выпускника, в приложение можно добавить еще множество функций, но сейчас важнее понять какие из них действительно облегчат пользователям жизнь с диабетом.



– Сахарный диабет – болезнь, которая остается с человеком на всю жизнь. Ведение дневника позволяет трезво посмотреть на ситуацию и понять, есть ли в текущей терапии диабета проблемы и, главное, в каких ее аспектах. На данный момент приложение – это наиболее быстрый и удобный способ самоконтроля, – добавил Иван Волков.