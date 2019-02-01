Школьник из Кыштыма разработал мобильное приложение для российских компаний

Автор: КР от Сегодня, 16:43 Категория: Образование

Ученик десятого класса школы № 10 Дмитрий Лыков на днях вернулся из Сочи, где пробыл 24 дня в образовательном центре для одарённых детей «Сириус». Он был открыт в 2015 году по решению президента России Владимира Путина.

Попасть в этот Центр могут школьники от 10 до 17 лет, которые проявили выдающиеся успехи в таких науках, как информатика, математика, физика, химия и биология, а также в спорте и искусстве.

Дмитрий Лыков трижды пытался пройти конкурсный отбор в смены, связанные с программированием. После очередного участия в олимпиаде «Технокубок» представители «Сириуса» назначили школьнику собеседование по скайпу, которое он прошёл успешно.

Поездка в образовательный центр была бесплатной. Все лекции, занятия и презентации проходили в главном медиацентре Сочи.

Школьник из Кыштыма в команде с ребятами из Ижевска, Краснодара и Новосибирска создал мобильное приложение. Их проект вошёл в топ-3 лучших по итогам образовательной программы «Сириуса».

– Наше приложение разработано под Android, – сказал сайту «КР» Дмитрий. – Им могут пользоваться в компаниях разного уровня в целях оптимизации рабочего процесса. Руководителю удобно отслеживать, насколько загружены его подчинённые, а сами работники имеют возможность контролировать текущие вопросы и видеть, на какой стадии находится тот или иной проект.

Команда Дмитрия Лыкова планирует загрузить приложение в Google Play.