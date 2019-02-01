Школьник из Кыштыма разработал мобильное приложение для российских компаний Автор: КР от Сегодня, 16:43 Категория: Образование 0 Ученик десятого класса школы № 10 Дмитрий Лыков на днях вернулся из Сочи, где пробыл 24 дня в образовательном центре для одарённых детей «Сириус». Он был открыт в 2015 году по решению президента России Владимира Путина. Попасть в этот Центр могут школьники от 10 до 17 лет, которые проявили выдающиеся успехи в таких науках, как информатика, математика, физика, химия и биология, а также в спорте и искусстве. Дмитрий Лыков трижды пытался пройти конкурсный отбор в смены, связанные с программированием. После очередного участия в олимпиаде «Технокубок» представители «Сириуса» назначили школьнику собеседование по скайпу, которое он прошёл успешно. Поездка в образовательный центр была бесплатной. Все лекции, занятия и презентации проходили в главном медиацентре Сочи. Школьник из Кыштыма в команде с ребятами из Ижевска, Краснодара и Новосибирска создал мобильное приложение. Их проект вошёл в топ-3 лучших по итогам образовательной программы «Сириуса». – Наше приложение разработано под Android, – сказал сайту «КР» Дмитрий. – Им могут пользоваться в компаниях разного уровня в целях оптимизации рабочего процесса. Руководителю удобно отслеживать, насколько загружены его подчинённые, а сами работники имеют возможность контролировать текущие вопросы и видеть, на какой стадии находится тот или иной проект. Команда Дмитрия Лыкова планирует загрузить приложение в Google Play. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить