В Кыштым поступила дополнительная партия вакцины от гриппа

Автор: КР от Вчера, 09:30 Категория: Медицина

В середине октября против гриппа было привито 8 936 кыштымцев. По словам главного врача Кыштымской городской больницы Игоря Ускова, в наш город дополнительно поступило 2030 доз вакцины.

Напомним, прививочная кампания проводится не только в больнице, но и в торговых комплексах. В продолжение этой работы на портале «Активный житель 74» провели опрос, чтобы определить наиболее удобные для жителей выездные места для вакцинации.

В результате кыштымцы выбрали торговые комплексы «Радуга» и «Квартал», магазин «Универмаг».

Уже сегодня, 8 ноября, бесплатный прививочный пункт будет организован с 17 до 19 часов в ТК «Радуга» на улице К. Либкнехта, 164 и в ТК «Квартал» на улице Возмездия, 39. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС.