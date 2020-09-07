Почти четыреста жителей Кыштыма впервые примут участие в выборах

Сегодня, 16:41 Категория: Политика

66

0

В предстоящее воскресенье, 13 сентября, состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва и депутатов Собрания депутатов Кыштымского городского округа шестого созыва.

С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции выборы будут идти три дня – 11, 12 и 13 сентября. Для почти четырёхсот кыштымцев предстоящие выборы станут первыми в их жизни. Чтобы это событие запомнилось юношам и девушкам, в Территориальной избирательной комиссии Кыштыма уже подготовили памятные подарки всем впервые голосующим.

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, на сегодняшний день все избирательные участки проверены сотрудниками полиции на предмет безопасности и антитеррористической защищённости. Школы, в которых расположены участки, не будут работать в предстоящие пятницу и субботу.

Всего 13 сентября на территории Кыштымского городского круга откроются 28 избирательных участков. Все они будут работать с восьми часов утра до восьми вечера.