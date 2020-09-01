В торговых комплексах Кыштыма бесплатно поставят прививки от гриппа

Сегодня, 17:44 Категория: Медицина

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В Кыштыме, как и во всей Челябинской области, начинается ежегодная вакцинация населения против гриппа. В предстоящую пятницу, 4 сентября, и субботу, 5 сентября, в торговых комплексах «Радуга» (ул. К.Либкнехта, 164) и «Квартал» (ул. Возмездия, 39) будут работать мобильные медицинские бригады. Для кыштымцев пройдёт бесплатная вакцинация:

- 4 сентября (пятница) с 17:00 до 19:00 часов;

- 5 сентября (суббота) с 10:00 до 13:00 часов.

С собой нужно взять паспорт и полис. Как сообщается на сайте администрации городского округа, перед вакцинацией желающих привиться осмотрит врач. Акция пройдёт с соблюдением профилактических мер: термометрия, средства индивидуальной защиты, санитайзеры, социальное дистанцирование.

Губернатор Алексей Текслер уже поставил прививку в Областной клинической больнице № 2.

– Мы приняли решение начать вакцинацию раньше обычного. У нас прошлый год был рекордным – около 48% южноуральцев были вакцинированы от гриппа. В этом году поставили задачу вакцинировать 60% (если говорить о группах риска, то более 75%). Я сам прошел вакцинацию раньше, чем обычно, и призываю это сделать всех наших граждан, – сказал Алексей Текслер.

На прошлой неделе вакцина (для взрослых и детей) поступила в медучреждения Челябинска, на этой неделе её получат все муниципалитеты региона.

В конце сентября ожидается поступление в регион вакцины от коронавируса.