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В Кыштыме 18 пациентов проходят лечение от COVID-19

Вчера, 15:50 Категория: Медицина
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В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с диагнозом COVID-19 находятся 18 пациентов, из них 5 – жители Кыштыма. Под медицинским наблюдением 69 человек.

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, первичного фильтра и повышенной настороженности к признакам заболеваний.

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Теги: Кыштым COVID-19

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