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Данные о лечении пациентов с диагнозом COVID-19 в больнице Кыштыма

Вчера, 20:02 Категория: Медицина
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По данным на 3 июня в инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым диагнозом COVID-19 продолжает лечение один пациент – житель соседнего города. Под медицинским наблюдением остаются 27 человек. Всего за период пандемии диагноз COVID-19 был подтверждён 4 жителям Кыштыма, из них трое выздоровели и были выписаны из больницы, один переведён для продолжения лечения в Челябинск.

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Теги: Кыштым Коронавирусная инфекция Лечение в больнице Кыштыма

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