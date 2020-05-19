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В Челябинской области увеличилась продолжительность жизни

Сегодня, 17:46 Категория: Медицина
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Губернатор Алексей Текслер провёл совещание  по реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение».

По итогам прошлого года продолжительность жизни в Челябинской области увеличилась и составила более 72 лет. Планомерно снижается младенческая и детская смертность. Вместе с тем, высокой остаётся смертность в трудоспособном возрасте: на первом месте среди причин, как у женщин, так и у мужчин – болезни системы кровообращения. На втором месте у мужчин – внешние причины, у женщин – новообразования.

По мнению главы региона, необходимо продолжить развитие областного онкологического диспансера в части внедрения технологий ядерной медицины с введением новых ускорителей и аппаратов ПЭТ. 

В условиях распространения коронавируса, когда приостановлены диспансеризация и плановые осмотры, нужно активнее применять новые формы работы: стационар на дому, телемедицинские консультации. Доступность медицинской помощи тому, кто в ней нуждается, не должна быть снижена. 

– Определенный президентом в майском указе вектор социально-экономического развития, направленный на здоровьесбережение, увеличение численности населения и продолжительности жизни людей, даже в условиях новых реалий должен быть реализован, – сказал губернатор.

 

 

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Губернатор Челябинской области Нацпроект Здравоохранение

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