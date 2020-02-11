В Челябинской области открыта горячая линия по коронавирусной инфекции

Сегодня, 14:06 Категория: Общество

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Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл совещание по вопросам профилактики распространения коронавируса

В первую очередь глава региона сообщил о том, что сегодня на территории Челябинской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом:

«Основная задача, которая стоит перед медиками, – обеспечить все меры по противодействию и профилактике распространения особо опасной инфекции – коронавируса. Для этого должно быть организовано непрерывное медицинское наблюдение за лицами, которые прибывают из КНР. В соответствии с постановлением главного санитарного врача для граждан, прибывающих из Китая и имеющих вид на жительство в России, предусмотрены карантинные мероприятия сроком до 14 дней. Перед помещением под карантин все лица осматриваются, в случае выявления катаральных признаков направляются в специализированные медицинские учреждения, а все остальные помещаются под карантин, где за ними должны наблюдать медики. Все эти меры носят профилактический характер и связаны с ответственностью за здоровье наших граждан».

Кроме того, Алексей Текслер записал прямой эфир, в котором ответил на самые часто задаваемые вопросы.

В итоге было озвучено следующее:



Карантинные центры создаются согласно постановлениям Правительства и главного санитарного врача РФ. Это важная профилактическая мера, которая действует по всей России.



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В регионе обеспечены необходимые меры по недопущению распространения вируса. За всеми лицами, которые прибывают из Китая, установлено непрерывное медицинское наблюдение.

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В Челябинской области госпитализировано 30 человек с признаками ОРВИ, вернувшихся из Китая: у 17-ти из них коронавирус не обнаружен, анализы остальных в работе.

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Карантинный пункт расположен в новом корпусе челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Там созданы все условия: специализированное отделение, палаты-полубоксы с индивидуальной вентиляцией и отрицательным давлением.

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Министерству здравоохранения Челябинской области поручено развернуть информационный центр и открыть горячую линию для оперативного оповещения населения. Номер уже работает: 8 (351) 240-15-16.

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